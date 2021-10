TSV Täfertingen legt im Derby einen Blitzstart hin

Plus 2:0-Sieg gegen TSV Steppach. Spitzenreiter TSV Leitershofen demonstriert seine Stärke

Im Spitzenspiel SpVgg Bärenkeller gegen den TSV Leitershofen setzte sich die Geduld der Gäste durch und Leitershofen kann sich nach einem 3:0-Sieg an der Tabellenspitze behaupten. Der TSV Täfertingen ist nach einem 2:0-Heimsieg im Derby gegen Steppach nun neuer Zweiter.