Nochmals alles reinlegen!

In den letzten beiden Saisonspielen wollen die Fußballer des SV Cosmos Aystetten nochmals alles reinlegen, um der Abstiegsrelegation zu entgehen. Hier versucht sich Stefan Schnurrer an einem spektakulären Fallrückzieher. Kapitän Thomas Hanselka und Benjamin Sakrak (hinten) beobachten die Aktion.

Mit einem Sieg gegen Schlusslicht SC Oberweikertshofen will der SV Cosmos Aystetten dem direkten Klassenerhalt ein Stück näher kommen

Von Oliver Reiser

Die letzten beiden noch offenen Nachholspiele der Fußball-Landesliga Südwest wurden vergangene Woche absolviert, doch von einer Vorentscheidung im Abstiegskampf kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Durch den 5:2-Sieg gegen Schlusslicht SC Oberweikertshofen ist die SpVgg Kaufbeuren bis auf einen Zähler an die Nichtabstiegsplätze herangerückt. Nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat der SV Cosmos Aystetten, der am heutigen Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) den bereits abgestiegenen Tabellenletzten zum letzten Heimspiel der Saison 2018/19 erwartet.

„Wir wollen gewinnen, aber wir müssen nicht“, versucht Cosmos-Vorsitzender Thomas Pflüger, Druck von der Mannschaft zu nehmen und „keinen besonderen Hype“ um dieses Spiel zu machen. Obwohl man mit einem Sieg gegen das Schlusslicht wohl den Deckel draufmachen könnte, warnt Pflüger, die Pflichtaufgabe zu unterschätzen: „Das ist kein sicherer Dreier. Dieses Spiel muss man auch erst einmal gewinnen.“

Was dem Aystetter Fußball-Boss Sorgen macht, ist die fehlende Konstanz, die der SV Cosmos in dieser Saison an den Tag gelegt hat. „Wir wissen, dass wir gegen alle gewinnen, aber auch gegen alle verlieren können“, hat Kapitän Thomas Hanselka festgestellt. „Es ist leichter, von oben weg zu spielen, als wenn man hinten drin steht“, konstatiert Pflüger am Ende einer Saison, die nicht so wirklich nach Wunsch gelaufen ist. Trotzdem hofft man natürlich, in der Landesliga zu bleiben. Pflüger: „Das ist unser Anspruch! Dafür muss jeder nochmals alles reinlegen. Wir wollen es nicht auf das letzte Spiel ankommen lassen.“

Bis der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist, hat man beim SV Cosmos Aystetten auch jegliche Kommunikation eingestellt. Sowohl mit den eigenen Spielern als auch mit potenziellen Neuzugängen. „Im Hintergrund laufen einige Gespräche und es wird sicher noch den einen oder anderen Transfer geben“, sagt Pflüger. Denn der in dieser Saison sehr auf Kante genähte Kader muss dringend vergrößert werden.

Auch für das Spiel gegen den SC Oberweikertshofen steht nur ein Mini-Aufgebot zur Verfügung. Neben den Dauerverletzten Benni Schmoll, Manuel Britsch und Max Klotz werden auch Daniel Michl und Paul Zeller ausfallen, die beruflich verhindert sind. Dazu kommt Torhüter Valentin Coca, der sich in Olching an der Schulter verletzt hat. „Wir hoffen, dass es kein Bänderriss ist. Sonst dauert es länger“, sagt Thomas Pflüger, der jedoch vollstes Vertrauen in Alexander Bernhardt hat: „Wir haben einen guten zweiten Mann. Es ist schade, dass er uns verlässt, weil er als Typ ganz wichtig für die Mannschaft war und auch seine Familie bestens zum SV Cosmos gepasst hat. Aber ich verstehe seine Argumente, dass er die Nummer eins werden will“, so Pflüger.

