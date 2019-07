vor 41 Min.

Wenn Laufen auf dem Stundenplan steht

Schüler, Lehrer und Eltern der Grundschule Adelsried trainieren gemeinsam für den Landkreislauf am kommenden Sonntag

Nur knappe fünf Kilometer anstatt der üblichen 6,5 sind es an diesem Spätnachmittag zu laufen. Die Hitze ist der Hauptgrund dafür. 14 Schüler und sieben Erwachsene, bestehend aus Lehrern und Eltern, laufen gemeinsam bei 32 Grad durch den Wald in der Nähe von Adelsried. Sie üben für den 37. Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf, der am kommenden Sonntag in Wehringen ausgetragen wird.

Vier Strecken gibt es insgesamt zur Auswahl, darunter eine für den Kinderlauf mit 1,3 Kilometer und eine Nordic Walking-Etappe. Für die anderen zwei Strecken mit 4,6 und 5,7 Kilometern, trainieren Schüler und Lehrer der Grundschule Adelsried. Auch einige Eltern sind dabei. Seit Ostern treffen sie sich auch außerhalb der Unterrichtszeiten, um sich für den Landkreislauf fit zu machen. 60 Minuten am Mittwoch und eine Schulstunde am Freitag werden benötigt, um den Körper auf das nötige Level zu hieven.

Eingeführt haben das die Lehrerinnen Ute Fendt und Katharina Kirchmeir im letzten Jahr. Sie lieben selbst das Laufen und haben es auch geschafft, die Schüler für das Training und die Teilnahme am Landkreislauf zu motivieren. Die Initialzündung kam bei einer von Katharina Kirchmeir geleiteten „Lauf10!“-Veranstaltung, bei der Ungeübte trainieren, innerhalb von zehn Wochen zehn Kilometer am Stück zu laufen.

„Es macht Spaß, in der Gruppe zu laufen und an der frischen Luft zu sein“, sagen die Schüler Simon Stiastny, Lukas Schaller und Antonia Röger. „Die Kinder finden damit auch eine gute Abwechslung zum Schulalltag“, meint Katharina Kirchmeir.

Simon Stiastny läuft auch in seiner Freizeit im Verein. Daher war eine Teilnahme am Training und am Landkreislauf selbstverständlich. Durch seine Teilnahme hat er auch seinen Freund Lukas Schaller mit an Bord geholt. Der Vater von Simon, Roland Stiastny, trainiert und läuft ebenfalls mit. Als Vorsitzender des Fördervereins hat er auch dafür gesorgt, dass die Kinder schuleigene Trikots gesponsert bekommen. Es ist also ein Zusammenspiel von vielen Parteien. „Das ist eine super Schulfamilie. Ein tolles Gemeinschaftsgefühl“, sagt Katharina Kirchmeir.

Eine Eltern-Lehrer-Staffel, bestehend aus acht Läufern, ist dieses Jahr wieder mit von der Partie. Dazu kommen noch drei weitere Staffeln, die von Schülern gebildet werden. Auch 40 Kinder machen dieses Jahr wieder beim Kinderlauf mit. So kommt es, dass fast die Hälfte der Kinder dieser Schule aktiv am Landkreislauf beteiligt ist. Und gerade für Kinder in diesem Alter ist es eine besondere Leistung, eine freiwillige sportliche Betätigung außerhalb der Schule über solch einen Zeitraum und auf so einem Niveau durchzuführen. Gerade auch bei den aktuellen Temperaturen, die eher wenig Lust machen, sich zu bewegen. (krju)

Themen Folgen