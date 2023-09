Basketball

18.09.2023

Kangaroos holen den Turniersieg

Plus Die neu formierte Truppe der BG Leitershofen/Stadtbergen setzt sich beim baramundi-Cup gegen die Ligakonkurrenten durch.

Vor vier Wochen standen die Spieler der BG Leitershofen/Stadtbergen und der TSV Oberhaching Tropics noch gemeinsam auf dem Parkett, um in einem Freundschaftsspiel gegen die Purdue-Universität aus den USA anzutreten. Im Finale des Baramundi-Cups standen sich die beiden Teams nun in der Stadtberger Sporthalle gegenüber. Dabei zeigten sich die Kangaroos nicht unbedingt als höfliche Gastgeber, denn sie behielten mit 72:60 die Oberhand und sicherten sich den Pokal. Die Standortbestimmung für die kommende Saison ist also gelungen.

Die Kangaroos setzten sich im Halbfinale gegen die Orange Academy aus Ulm mit 89:76 durch, Oberhaching hatte zuvor im Münchner Derby den FC Bayern II mit 81:60 bezwungen. Die neu formierte Mannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen, in deren Starting-Five neben Kapitän Chris Würmseher, Bernat Vanaclocha, Jermane Carter und Noel Duarte mit Jannik Westermeir nur ein Spieler aus dem letztjährigen Kader stand, hinterließ einen guten Eindruck und überraschte die Ulmer mit einer offensiven Defensive. Jakob Hanzalek unterstrich, dass auch Qualität von der Bank kommt. Ganz clever reizte er die Spielzeit des ersten Viertels bis zur letzten Sekunde aus und traf zum 24:15. Ulm kam dann zwar mit zwei Dreiern auf 24:21 heran, doch Basti März, Hanzalek und Duarte konterten mit Drei-Punkte-Würfen zum 33:21 und hielten den Gegner auf Distanz. Wunderbar herausgespielt das 35:26, als Westermeier mit dem 2,13-Meter-Mann Vanaclocha Doppelpass spielte. So einen Hünen kann man schon mal im zweiten Stock anspielen. Ulm ließ sich nicht wirklich abschütteln. Als die Kangaroos dann etwas den Faden verloren, schmolz der Vorsprung auf 43:34. Mit 51:36 ging es in die Pause.

