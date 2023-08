Youngsters ergänzen den Kangaroos-Kader

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen beruft weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchsprogramm in den Kader. Vorverkauf für Testspiel gegen US-Universitätsteam hat begonnen.

Nachdem die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen bereits vor einigen Wochen die Zugehörigkeit des erst 17-jährigen Emilian Limmer zum Team für die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga vermeldet hatte, rücken nun drei weitere Spieler aus der hauseigenen baramundi basketball akademie in den Kader auf. Dies sind Benjamin Heinrich (20 Jahre/192cm), Dominik Heinrich (18/200) sowie Benjamin Kuprat (19/188).

Die Heinrich Brüder spielten zuletzt wechselweise in der 2. Regionalliga und in der BBA-U21 Mannschaft (Bezirksoberliga). Das Basketballblut wurde beiden in die Wiege gelegt. Ihre Eltern Anja und Jürgen Heinrich waren selbst lange Jahre bei Schwaben Augsburg beziehungsweise den Kangaroos aktiv. Benny Kuprat war in der abgelaufenen Saison ebenfalls in der 2. Regionalliga und in der BBA sowie vorübergehend mit einer Doppellizenz für ratiopharm Ulm in der NBBL am Ball. Alle Akteure sind auch in der Regionalligamannschaft der Kangaroos uneingeschränkt spielberechtigt.

Demzufolge zeigen sich die Spieler sehr ehrgeizig. „Es ist toll, zum Team zu gehören. Ich freue mich über jede Chance, meine Fähigkeiten gegen starke Competition in der PRO B zu testen“, so Kuprat. Benni Heinrich ergänzt: „Ich freue mich ebenfalls über diese Chance und die Herausforderung, mit so guten Spielern trainieren und spielen zu dürfen.“ Und auch sein „kleiner“, aber körperlich größerer Bruder gibt sich zuversichtlich: „Es ist eine tolle Möglichkeit für mich, auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln und mich weiterzuentwickeln“.

BG-Cheftrainer Emanuel Richter lobt den Trainingsfleiß des Trios im Sommertraining: „Es sind drei neue Gesichter aus der Jugend, die zuletzt richtig Gas gegeben haben. Sie helfen uns, über die Breite des Kaders, die Intensität gerade auch im Training hochzuhalten. Sie werden sicherlich ihre Chance bekommen, sich zu beweisen.“

Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der Kangaroos, sieht das Jugendprogramm der BG auf dem richtigen Weg: „In diesem Jahr haben wir nun insgesamt sechs Spieler im Team, welche die baramundi basketball akademie durchlaufen haben. Das ist überragend. Alle haben sich diese Nominierung verdient und wir werden sie behutsam an die Anforderungen der PRO B heranführen. Die Konkurrenz und Leistungsstärke ist natürlich groß, aber ich bin überzeugt, dass sie den Einsatz, den Willen und den Trainingsfleiß mitbringen, den nächsten großen Schritt zu gehen.“.

Inzwischen hat über die Webseite der Kangaroos der Vorverkauf für das Vorbereitungsspiel gegen die renommierte Purdue University begonnen. Die Boilermakers werden am Donnerstag, 10. August um 19.30 Uhr zu Gast in der Stadtberger Sporthalle sein. Die US-Amerikaner sind sicherlich die stärkste Basketballmannschaft, die jemals in der Region Augsburg vorstellig geworden ist. „Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf einen großartigen Abend freuen“, so Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser. (asan)