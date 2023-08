Fußball

17:45 Uhr

Altenmünsters Kader: Jung und klein, dafür aber fein

Plus Beim SC Altenmünster sind große Spieler Mangelware, dafür ist großes Talent vorhanden. Was unser Kick-Off-Check verrät.

Nach Platz sieben in der Vorsaison startet der SC Altenmünster am Sonntag, 6. August, mit einem Heimspiel gegen den FC Lauingen in die neue Saison der Fußball-Kreisliga West. Die Zusamtaler gehen dabei mit einem sehr jungen und – was die Körpergröße der Spieler anbelangt – mit einem „kleinen“ Kader an den Start. Die meisten Spieler bringen jedoch viel Talent mit. Welche Chancen das Team hat, verrät unser Kick-off-Check.

Coach & Co Nach dem Weggang von Spielertrainer Robert Markovic-Mandic zum FC Schönebach gibt es mit den bisherigen Co-Trainern Dino Tuksar und Dominik Osterhoff sowie mit dem neu installierten Alexander Schmid wieder ein Trainer-Trio. Während Torhüter Schmid in erster Linie für die Fitness zuständig ist, kümmern sich Tuksar und Osterhoff mehr um die taktische und strategische Ausrichtung ihrer Mannschaft.

Hin & weg Verlassen hat den Verein nur Robert Markovic-Mandic , mit 12 Treffern in der vergangenen Saison erfolgreichster Torschütze des SCA . Die Routiniers Fabian Herdin und Thomas Lauter , welche aufgrund von Personalmangel zuletzt etliche Male aushelfen mussten, stehen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Mit den Brüdern Julian und Marius Henkel (beide SV Adelsried ) sowie Patrick Pecher ( SV Wörleschwang ) haben drei Akteure den Weg zurück nach Altenmünster gefunden. Sie alle gehörten beim letzten Bezirksliga-Aufstieg im Jahr 2018 zum damaligen Erfolgsteam. Das Gros der Neuzugänge kommt aber aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Mit Pascal Henne , Marco Kalkbrenner , Christoph Bernhard , Dominik Bauer und Niklas Rigel rückten fünf talentierte Spieler der JFG Holzwinkel ins Seniorenlager auf. Sie alle wurden bereits in der vergangenen Saison in der Kreisliga eingesetzt. Mit Raphael Henne , Victor Holhozinskyi, Jonas Roth , Luca Wenzl , Oliver Wieland , Tim Gruber und Frederik Schuster könnten es in dieser Runde weitere Talente aus dem Lager der A-Junioren zu Kreisliga-Einsätzen bringen.

Glücks- und Sorgenkinder Abwehrspieler Elias Wüst hat sich im Testspiel gegen den SC Oberbernbach schwerer verletzt und fehlt zum Saisonstart ebenso wie die Rekonvaleszenten Felix Kling und Nico Schuster . Dieses Trio gehört zur Rubrik „Sorgenkinder“ beim SCA , als „Glückskinder“ bezeichnet Abteilungsleiter Oliver Osterhoff alle aus der A-Jugend nachgerückten Spieler, die eine Menge Talent und Einsatzwillen mitbringen.

Start & Ziel Mit dem FC Lauingen kommt zu Auftakt gleich ein namhafter Gegner nach Altenmünster . In der Kreisliga West haben insgesamt elf von 15 Vereinen eine Bezirksliga-Vergangenheit - die Liga ist so attraktiv wie lange nicht mehr. „Wir wollen gute Spiele zeigen und uns vor allen Dingen entwickeln“, betont Abteilungsleiter Osterhoff. Ein Saisonziel nennt er allerdings nicht.

Prognose Die Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern stimmt, dennoch wird Altenmünsters neu formierte Mannschaft womöglich auch mal Lehrgeld bezahlen müssen. Obwohl sich noch kein Nachfolger von Markovic-Mandic als Torjäger herausgestellt hat, sollte eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison, als die Zusamtaler Siebter wurden, drin sein. (her)

