16.10.2023

Beim SC Altenmünster greift Verunsicherung um sich

Plus Der SC Altenmünster erlebt gegen SpVgg Wiesenbach eine 1:5-Heimpleite.

Obwohl in Führung liegend, hatte der SC Altenmünster im Heimspiel der Fußball-Kreisliga West gegen die SpVgg Wiesenbach letztlich keine Chance, verlor am Ende deutlich mit 1:5 und ist in dieser Verfassung ein klarer Abstiegsanwärter.

Dabei war der SCA schwungvoll in die Partie gestartet und nach einem Konter durch Marius Henkel schnell in Führung gegangen (16.). Doch diese hielt gerade einmal zwei Minuten, als Florian Steck ein Durcheinander im Fünfmeterraum der Hausherren mit dem Ausgleich bestrafte. Und als nach einer halben Stunde Altenmünsters Torwart Alexander Schmid beim unnötigen Herauslaufen nicht an den Ball kam, schob Steck zur Wiesenbacher Führung ein. Noch hielt der SCA dagegen, doch spätestens nach dem 1:3 durch Martin Böck zwei Minuten vor dem Pausenpfiff war klar, dass es auch an diesem Tag nichts zu holen geben würde.

