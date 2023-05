Brüderpaar aus Welden in der Elf der Woche

Plus Die Elf der Woche in der A-Klasse Nordwest besteht aus Spielern von nur drei Klubs

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Jeweils drei Spieler des FC Horgau (Tobias Kirschner, Felix Häberl und Fabian Tögel) sowie des TSV Meitingen (Denis Buja, Lukas Erhard und Raffaele Peuser) stehen in der Elf der Woche der Bezirksliga Nord. Im Süden haben es Lukas Kania und Dominik Mayrock vom TSV Dinkelscherben zumindest auf die Auswechselbank geschafft.