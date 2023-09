Fußball

16.09.2023

Der Torjäger, der auch an der Kletterwand überzeugt

Plus Der Flügelflitzer des TSV Welden, Christoph Demharter, geht auf dem Rasen und an der Kletterwand gerne an seine Grenzen. Wie er eine schwere Verletzung überstand und welche Vorteile ein Fernstudium für ihn hat.

Artikel anhören Shape

Christoph Demharter feierte in den vergangenen Saison mit dem TSV Welden den Aufstieg in die Kreisliga Augsburg. Neben dem Sieg des Elferturniers in Ustersbach mit seiner Mannschaft der „Gummi-Bier-Bande“ zählt der Aufstieg zu seinen größten sportlichen Erfolgen. Demharter, der aktuell ein Fernstudium des Gesundheits- und Sozialmanagements absolviert, zählt mit vier Treffern zu den Top-Scorern des TSV und wurde in der laufenden Saison zweimal in die „FuPa-Elf der Woche“ gewählt. Wenn der 26-Jährige Flügelspieler nicht auf dem Platz steht, geht er gerne zum Campen in die Wildnis oder erklimmt beim Bouldern luftige Höhen. „Mich reizt es sich immer wieder selbst zu überwinden und auch im Einzelsport Erfolgserlebnisse zu feiern“, sagt der gebürtige Weldener.

1. Haaland oder Kane?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen