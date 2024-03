Fußball

16.03.2024

Dieses Derby ist immer für ein verrücktes Ergebnis gut

Plus Im Landkreisderby der Bezirksliga Nord zwischen dem FC Horgau und dem TSV Meitingen wird der gewinnen, der zu hundert Prozent noch fünf Prozent draufpackt.

Von Oliver Reiser

Der TSV Meitingen hat den Auftakt des neuen Fußballjahres mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Günzburg erfolgreich absolviert, der FC Horgau die Generalprobe mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Dinkelscherben bestanden. Nun treffen beide Mannschaften zum Augsburger Landkreisderby im Rothtalstadion auf einander. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.

In der Türkei fanden die Kicker des FC Horgau wieder hervorragende Trainingsbedingungen, gepaart mit einer optimalen Basis für das wichtige Teambuilding. Im Testspiel vor Ort gegen den schweizerischen TSV Weinfelden trugen die Einheiten bereits erste Früchte. Bei windigen Bedingungen erspielte man sich ein 2:2-Unentschieden. Nach der Rückkehr stand dann der Härtetest gegen den TSV Dinkelscherben an. Auch in diesem Spiel waren es keineswegs überzeugende 90 Minuten, teilweise ganz im Gegenteil. Und dennoch waren insbesondere die 20 Minuten nach dem Seitenwechsel ein Fingerzeig, was bei den Kleeblättern möglich sein kann. Valentin Blochum und Philip Meitinger trafen nach 0:1-Rückstand zum 2:1-Sieg.

