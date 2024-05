Fünf Platzverweise wegen Beleidigungen

Plus Im Spiel der A-Klasse Nordwest zwischen dem TSV Ellgau und dem SV Bonstetten brennen die Sicherungen durch.

Im Spiel TSV Ellgau gegen den SV Bonstetten sind zwar keine Tore, aber wohl zahlreiche Beleidigungen gefallen. So mussten fünf Spieler mit Roten und Gelb-Roten vorzeitig zum Duschen. Ebenfalls torlos endete die Partie der Kellerkinder SG Adelsried – SV Achsheim. Die Spitzenteams TSV Gersthofen II (3:0 beim FC Horgau II) und SV Erlingen (1:0 beim TSV Zusmarshausen II) erledigten ihre Pflichtaufgaben.