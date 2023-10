Gersthofer Serie endet in Holzkirchen

Plus Bei der 2:4-Niederlage des Absteigers beim Aufsteiger sieht schon wieder ein Spieler des TSV Gersthofen Rot.

Nach vier Siegen in Folge hat es den TSV Gersthofen in der Fußball-Bezirksliga Nord wieder erwischt. Der Landesliga-Absteiger unterlag beim Kreisliga-Aufsteiger SV Holzkirchen mit 2:4.

Holzkirchen überrumpelte den TSV Gersthofen. Einen ersten Abschluss hatte bereits nach drei Minuten Spielertrainer Philipp Buser. Zehn Minuten später das 1:0 durch Zickel. Das 2:0 folgte nach 30 Minuten durch Patrick Michel ein.