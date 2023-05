Meister SC Biberbach feiert mit einem Tor-Feuerwerk

Plus Der SC Biberbach demonstriert seine Klasse mit einem 8:0-Kantersieg beim SV Achsheim und feiert anschließend den Titel in der A-Klasse Nordwest. Verfolger SV Erlingen patzt im Derby.

Erst ließ es der SC Biberbach beim 8:0-Sieg über den SV Achsheim krachen, dann knallten für den Meister der A-Klasse Nordwest die Sektkorken. Der Tabellenzweite SV Erlingen kam im Lokalderby beim TSV Herbertshofen über ein 3:3-Unentschieden nicht hinaus. Die Partie des CSC Batzenhofen gegen den FC Horgau II wurde von den Gästen abgesagt.