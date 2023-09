Fußball

Meitingen stürmt mit zwei Doppelpacks zum dritten Dreier in Folge

Plus Der TSV Meitingen gewinnt gegen den VfR Neuburg 4:2. Im ersten Heimspiel nach dem Tod Ali Dabestanis bringt die Flügelzange den Sieg auf den Weg.

Von Jonathan Lyne

Wenn es mal läuft, dann richtig. Nach vier Niederlagen zum Start fuhr der TSV Meitingen am Sonntag gegen den VfR Neuburg den dritten Sieg in Folge ein. Beim 4:2-Erfolg schnürten gleich zwei Spieler einen Doppelpack. Bevor es ums Sportliche ging, wurde es still in Meitingen. Spieler, Trainer und Zuschauer erhoben sich für die vor kurzem verstorbene Vereinslegende Ali Dabestani. Ein Bilderrahmen mit Fotos des ehemaligen Meitinger Torjägers und Erfolgstrainers stand während des gesamten Spiels auf einem Stuhl neben der Trainerbank.

Mit zwei Siegen in Folge hatte Meitingen zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt - und dieses Mal standen auch die beiden Trainer Denis Buja und Christoph Brückner nach ihrem Urlaub wieder an der Seitenlinie. Sie sahen, wie eine Ecke von Mateo Duvnjak bereits nach wenigen Minuten das erste Mal für Gefahr sorgte (5.). Kurz darauf gingen die Hausherren mit dem ersten strukturierten Angriff in Führung. Nach einer Flanke von Lukas Erhard tauchte Michael Meir frei vor dem Tor auf und jagte den Ball zum 1:0 in den Winkel (12.).

