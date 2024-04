Fußball-Nachlese

30.04.2024

Ein heißer Maitanz im Pokalfinale und im Tabellenkeller

Plus In der Kreisliga Augsburg schwebt die Hälfte der Mannschaften in Abstiegsgefahr. SV Cosmos Aystetten will im Pokalfinale den ersten Schritt zum Double machen.

Von Oliver Reiser

Beim TSV Dinkelscherben konnte man am Sonntag die Steine vom Kaiserberg plumpsen hören. Beide Mannschaften der Lila-Weißen zeigten, dass sie Abstiegskampf können, und holten in direkten Duellen wichtige Punkte. Für die Bezirksliga-Truppe war der 3:0-Erfolg beim FC Heimertingen der zweite Dreier in Folge. Dadurch ist die Truppe des Trainergespannes Michael Finkel/Harald Fürst bis auf Rang zehn geklettert. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt aber nach wie vor nur drei Punkte. „Da gibt’s noch nichts zu feiern“, bleibt Abteilungsleiter Martin Mehr auf dem Boden: „Wir freuen uns natürlich, aber zum Klassenerhalt benötigen wir noch mindestens einen weiteren Sieg.“ Mehr zollt des Mannschaft Respekt: „Super, wie die sich reingehauen haben. Wenn die Spieler diesen Einsatz auch weiterhin bringen, wird mit nicht bange.“

Die „Zweite“ hat in der Kreisklasse Nordwest durch den 2:0–Sieg beim TSV Steppach vier Zähler zwischen sich und den Gegner gelegt. Den Sandberg-Kickern droht jetzt die Relegation mit den A-Klassen-Vizemeistern.

