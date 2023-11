Fußball-Nachlese

07.11.2023

Nach Elfmeter-Fehlschuss weicht der Frust doch noch der Freude

Plus Der SV Ehingen/Ortlfingen ist Herbstmeister der Kreisklasse Nord 2. Torwart als Erfolgsgarant beim SV Ottmarshausen.

Von Oliver Reiser

SPIELER DES TAGES

Daniel Kölbl (SV Ottmarshausen)

Es war das erste Mal in dieser Saison, dass Daniel Kölbl mit dem SV Ottmarshausen zu null gespielt hat. Das ist immer eine besondere Auszeichnung für einen Torhüter. Aber schon zuvor hat der 26-Jährige, der im Bärenkeller aufgewachsen ist und vor der Saison 2017/18 vom TSV Täfertingen kam und seitdem mit Ottmarshausen von der A- bis in die Kreisliga aufgestiegen ist, seiner Mannschaft den einen oder anderen Punkt gerettet. „Er ist seit Wochen richtig gut drauf und hat uns auch beim 1:0 gegen den TSV Diedorf den Sieg festgehalten“, lobt Trainer Oliver Haberkorn, der an seinem Torhüter nur eines nicht versteht: „Er ist Fan des VfB Stuttgart.“ Für Haberkorn als Bayern-Fan ist das unbegreiflich. Daniel Kölbl, dessen Vorbild Manuel Neuer ist und dessen Bruder Sebastian mit ihm beim SVO spielt, geht gern ins Stadion und zum Skifahren.

