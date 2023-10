Fußball-Nachlese

10.10.2023

Wenn Hochrechnungen platzen

Plus Durch die vielen Auswechslungen werden die Spiele immer länger und immer öfter erst in der Nachspielzeit entschieden.

Von Oliver Reiser

Ist es nicht immer wieder verblüffend, dass nur wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale die ersten Hochrechnungen präsentiert werden? Im Fußball kann man manchmal selbst nach 90 Minuten noch nicht sagen, wie ein Spiel ausgeht. Mit den mittlerweile erlaubten fünf Auswechslungen hat sich die Nachspielzeit erheblich erhöht. Bestes Beispiel war zuletzt das Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest, als dem SC Biberbach beim SV Gablingen in der 94. Minute noch der 4:3-Siegtreffer gelang.

Bereits nach einer guten halben Stunde waren beim SV Cosmos Aystetten die Weichen auf Sieg gestellt. Stefan Simonovic (wer sonst?) nutzte einen Zusammenprall der beiden massigen Innenverteidiger des SV Türkgücü Königsbrunn und erzielte in unnachahmlicher Art und Weise das Tor des Tages. Nachdem man diesmal keinen Schlendrian einreißen ließ, war der Weg zum Tor von Daniel Mrozek für die Gäste so schwer zu finden, wieder derzeit nach der Komplettsperrung in Hammel der Weg nach Aystetten.

