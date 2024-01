Fußball

09.01.2024

Neue Trainer für zwei Kreisligisten

Plus Wer künftig beim SC Altenmünster und beim SSV Anhausen die Kommandos gibt.

Artikel anhören Shape

Noch vor dem Ende der Winterpause haben zwei Fußball-Kreisligisten aus dem Augsburger Land die Weichen gestellt, was die Besetzung des Trainerpostens angeht.

Beim SC Altenmünster wird in der Frühjahrsrunde Roger Kindler die Kommandos geben. Er löst Oliver Osterhoff ab, der zuletzt interimsmäßig die Kommandos gegeben hatte, nachdem das Trainergespann Dominik Osterhoff/Dino Tuksar freigestellt worden war. Kindler, der bereits vor 20 Jahren Trainer beim SCA war, hatte den Abteilungsleiter schon unterstützt, als man vor der Pause in der Kreisliga West noch zwei wichtige Siege im Abstiegskampf einfahren konnte. Der 52-Jährige war in seiner langen Karriere unter anderem auch beim TSV Wertingen, TSV Dinkelscherben, TSV Haunstetten und bei der TSG Stadtbergen tätig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen