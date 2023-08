SC Altenmünster läuft ins Leere

Plus Junge Altenmünsterer Mannschaft verliert zum Saisonauftakt der Kreisliga West 2:4 gegen FC Lauingen.

Bereits am ersten Spieltag erstes Lehrgeld bezahlt hat die junge Truppe des SC Altenmünster in der Fußball-Kreisliga West. Gegen den FC Lauingen setzte es vor 150 Zuschauern bei regnerischem Wetter eine verdiente 2:4-Heimniederlage.

Phasenweise hatten die Gastgeber einige gute Aktionen zu bieten, doch immer dann, wenn der Gegner das Forechecking intensivierte, schlichen sich beim SCA unnötige Fehler im Aufbauspiel ein. Letztendlich entstanden sogar alle vier Gegentreffer nach vorausgegangenen Fehlpässen; die Nervosität war bei den Zusamtalern deutlich zu spüren.