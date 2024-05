SC Biberbach geht die Puste aus

Die Verfolger patzen: SC Biberbach lässt beim Kellerkind in Steppach die Punkte liegen. Torhüter trifft als Feldspieler.

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest konnte Spitzenreiter TSV Leitershofen mit einem 3:0 gegen den SV Gablingen (siehe „Spiel der Woche“) einen Verfolger abschütteln. Dem SC Biberbach scheint die Luft auszugehen. Beim Kellerkind TSV Steppach setzte es mit 3:4 die zweite Pleite in Folge. Durch dieses Ergebnis bedeutet der 3:1-Sie des SV Thierhaupten gegen den FC Emersacker noch nicht endgültig den Klassenerhalt.

TSV Steppach - SC Biberbach 4:3 (2:1). Nach wilden 90 Minuten sicherte sich der TSV Steppach einen 4:3-Erfolg über den SC Biberbach . Der SCB erwischte dabei den besseren Start, ging nach zwei Minuten durch Lukas Huber in Führung. Maximilian Wild (30.) sowie Johannes Steinleitner (34.) drehten binnen fünf Minuten die Begegnung. Im zweiten Abschnitt war es wiederum Steinleitner , der mit seinen Toren zum 3:1 und 4:1 (64. und 67.) das Spiel entschied. Dennoch wurde es hinten raus für Steppach noch mal eng, da Jörg Bittner (77.) und Andre Ebert (89.) die Gäste auf 3:4 heranbrachten - zu mehr reichte es allerdings nicht mehr. - Zuschauer: 80. (AL)

TSV Ustersbach - VfR Foret 5:0 (2:0). Gegen enttäuschende Gäste dominierte die Heimelf und landete einen Kantersieg. Bereits nach 10 Minuten traf Dennis Biber im Eins gegen Eins zum 1:0. In der Folge nutzten die Gelb-Blauen den sich bietenden Raum und spielten sich immer wieder gut nach vorne. Kurz vor der Halbzeit konnte Samuel Amann dann auf 2:0 erhöhen. Foret war wenig kompakt und bot den Ustersbachern viel Platz zum Kombinieren, sodass diese einen auch in der Höhe verdienten 5:0-Sieg herausschießen könnten. Die weiteren Tore erzielten Dennis Biber (49. und 60.) und Mehmet Sentürk (76.). - Zuschauer: 80. (th-)

SV Thierhaupten - FC Emersacker 3:1 (1:1). Bereits in der 5. Minute brachte Lukas Falk den SVT per Elfmeter in Führung. Moritz Förg egalisierte den Treffer wieder, als die Heimelf den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. In der zweiten Halbzeit sah Thierhauptens Magnus Herb dann nach wiederholtem Foul die Ampelkarte. Der FCE tat sich danach aber nicht leichter, vors Gehäuse der Schwarz-Roten zu kommen. Im Gegenteil: Ein zweiter Strafstoß, wiederum von Falk verwandelt, brachte die Gäste ins Hintertreffen (65.). Mit dem nächsten Tor machte Lukas Falk den Dreier trotz Unterzahl perfekt. (cm-)

TSV Täfertingen - FC Langweid 3:0 (0:0). Im Durchgang eins verlief das Spiel auf sehr mäßigem Niveau, was auch dem Ausfall vieler Akteure auf beiden Seiten geschuldet war. Dies sollte sich in der zweiten Hälfte als Vorteil für Täfertingen erweisen. So traf erst der eigentliche Torhüter Elias Schnaubelt - als Feldspieler auf dem Platz - zum 1:0 (63.). Simon Weis legte auf Flanke von U19-Spieler Konstantin Durz nach. Letzterem gelang in der 85. Minute auch der Treffer zum 3:0-Endstand. - Zuschauer: 70. (kabö)