21.10.2023

Seine Karriere hing am seidenen Faden

Plus Der Stürmer des SSV Neumünster-Unterschöneberg, Stefan Kirchberger, ist eine Sportskanone. An welchen Treffer er sich trotz Niederlage gerne zurückerinnert und warum er fast seine Fußballlaufbahn beendet hätte.

Stefan Kirchberger vom SSV Neumünster-Unterschöneberg empfängt am elften Spieltag der Kreisklasse West 2 mit seinem Team die SpVgg Bachtal (So, 15 Uhr). Der 25-jährige Stürmer, der vor zwei Jahren vom TSV Zusmarshausen wechselte, zählt zu den Dauerbrennern und Top-Torschützen des SSV. Der angehende Realschullehrer (Sport und Deutsch), den sie „Beppi“ nennen, geht gerne Wandern oder Skifahren in Ehrwald. „Mein Opa war auf der Piste sehr begnadet, das hat mich geprägt“, erinnert sich der gebürtige Zusmarshauser. Durch seine Freundin Nicola hat er seine Liebe zum Tennis entdeckt.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

