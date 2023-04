Fußball

11.04.2023

Spitzenreiter SC Biberbach gewinnt durch späten Treffer

Plus SC Biberbach mit glücklichem 1:0-Sieg gegen den TSV Gersthofen II. SV Bonstetten siegt im Holzwinkelderby. Spielabsage in Erlingen.

In der A-Klasse Nordwest bleibt der SC Biberbach mit einem knappen 1:0–Erfolg gegen den TSV Gersthofen II weiter an der Spitze. Das Verfolgerduell zwischen dem SV Erlingen und dem CSC Batzenhofen-Hirblingen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das Nachbarschaftsduell konnte der SV Bonstetten gegen den SV Adelsried knapp mit 3:2 für sich entscheiden.

TSV Leitershofen III – FC Horgau II 3:3 (1:2). In einem munteren A-Klassenkick teilten sich am Ende beide Teams verdient die Punkte. Robin Kindermann brachte den TSV nach zwölf Minuten in Führung, doch bis zur Pause drehten Felix Peter (17.) und Tommy Schweier (35.) die Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Andreas Wörle per Strafstoß auf 2:2. Die Gäste gingen durch Andreas Mayer (78.) abermals in Führung, doch der erneute Ausgleich fiel in der 90. Minute durch Robin Kindermann. – Zuschauer: 43. (AL)

