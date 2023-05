Fußball

15.05.2023

SSV Margertshausen bestraft Ustersbacher Fehler

Mit drei Treffern war Margertshausens Kapitän Daniel Hafner wesentlich am 6:1-Derbysieg gegen den TSV Usterbach beteiligt. Während die Grün-Weißen jubeln, will Florian Steiger gar nicht hinsehen. Foto: Oliver Reiser

Plus Der SSV Margertshausen schießt den TSV Ustersbach im Derby mit 6:1 ab. Daniel Hafner glänzt mit einem Dreierpack.

Vor Spielbeginn wurden Trainer Vincent Aumiller und die fleißigen Helfer an den Verpflegungsständen beim SSV Margertshausen mit Präsentkörben verabschiedet. Dann bekam der TSV Ustersbach im Derby der Kreisklasse Süd kräftig eingeschenkt. Beim 6:1-Sieg wurden die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit in alle Einzelteile zerlegt und viele Fehler gnadenlos bestraft.

Ratlosigkeit beim TSV Ustersbach

Die Ratlosigkeit von Ustersbachs Coach Werner Dischler war ihm nach den ersten 45 Minuten deutlich anzusehen. Dabei hatten die Gäste die erste Tormöglichkeit bereits nach sieben Minuten, doch Florian Steiger konnte SSV-Keeper Thomas Wunn nicht überwinden. In der 12. Minute herrschte dann nach einem Abschlag von Torhüter Wunn komplette Orientierungslosigkeit in der Ustersbacher Hintermannschaft und Daniel Hafner hatte keine Mühe zum 1:0 zu vollstrecken. Nur vier Minuten später spazierte Daniel Mairhörmann fast ungehindert durch die Gästeabwehr und erhöhte auf 2:0. Und wieder vier Minuten später konnte Nathan Emanuel Karrer nach sehenswerter Vorarbeit von Felix Klingenstein ungehindert auf 3:0 stellen. Einzig Dennis Biber konnte ab und zu für Entlastung auf Seiten des TSV Ustersbach sorgen. In der 25. Minute hatte er noch die beste Möglichkeit zum Anschlusstreffer. In der 32. Minute stand dann Torjäger Daniel Hafner wieder mutterseelenalleine vor dem TSV-Tor und krönte seine Klasseleistung mit dem Doppelpack zum 4:0. Margertshausen bestimmte die Partie nach Belieben und hätte sogar noch weitere Treffer erzielen können. Ustersbach sehnte den Pausenpfiff herbei doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaffte Daniel Hafner dann sogar noch den Hattrick und stellte nach Zuspiel von Thomas Biro auf 5:0.

