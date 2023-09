Fußball

18.09.2023

TSV Dinkelscherben kehrt zurück in die Erfolgsspur

Nach zwei Niederlagen in Folge ist der TSV Dineklscherben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Maßgeblich am 3:1-Sieg gegen den TSV Ottobeuren war Thomas Kubina beteiligt, der zwei Treffer beisteuerte. Foto: Marcus Merk

Plus Zuletzt hat der TSV Dinkelscherben zweimal mit drei geschossen Toren verloren, diesmal reichen drei Treffer zum Sieg gegen den TSV Ottobeuren.

Von Markus Kutschenreiter

Nach zwei knappen und unglücklichen 3:4-Niederlagen fand der TSV Dinkelscherben beim 3:1-Sieg im Heimspiel in der Bezirksliga Süd vor 200 Zuschauern in der GW-TEC Arena gegen den TSV Ottobeuren wieder zurück in die Erfolgsspur. Wieder schoss man selbst drei Tore, doch im Gegensatz zu den vorangegangenen Spielen wurde eine Führung im zweiten Durchgang nicht mehr hergegeben und auch der sehr umsichtig leitende Schiedsrichter Emre Sensoy spielte keine Rolle.

Die Lila-Weißen legten im ersten Durchgang vor allem in der Offensive wieder einen ganz starken Auftritt hin und wirbelten die Gästeabwehr mehrfach gehörig durcheinander. Für die frühe Führung sorgte Julian Kastner, der nach scharfer Kubina-Hereingabe und missglücktem Klärungsversuch per Kopf zum 1:0 einnickte (10.). Schöne Kombinationen im Minutentakt über Wiener, Memaj, Kastner und Kubina fanden jedoch nicht den Weg ins Tor. Aber dann hilft auch mal eine Standardsituation, als Thomas Kubina eine Memaj-Ecke mit einem sehenswerten Kopfball in den Torwinkel zum 2:0 veredelte (40.). Albin Memaj hatte selbst die Riesenchance auf das dritte Tor, scheiterte aber frei an Gästekeeper Kilian Imhof (43.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

