Fußball

16.03.2024

TSV Dinkelscherben will aus der Talsohle

Plus Vor dem Auftaktspiel herrscht beim TSV Dinkelscherben Klarheit auf der Trainerbank.

Einzig der (aktuell gewonnene) direkte Vergleich trennt den TSV Dinkelscherben vor dem Start in die Bezirksliga-Restsaison von der Abstiegsrelegation. Ein Szenario, das die Lila-Weißen tunlichst vermeiden wollen. „Wir haben in den letzten Wochen die Zügel angezogen und wollen uns unbedingt aus der Talsohle herauskämpfen“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei der SG Niedersonthofen/Martinszell (Anpfiff 15.30 Uhr).

Fünf Niederlagen in Serie kassierte die Kaiserberg-Elf vor der Winterpause - und auch in den Testspielen gegen Anhausen (2:3), Ziemetshausen (1:3) und Horgau (1:2) blieb das erhoffte Erfolgserlebnis aus. Dennoch zeigt sich Finkel vom Engagement und Willen seiner Spieler angetan. „Die Spiele werden enger, die Ergebnisse knapper - wir sind auf dem richtigen Weg. Trotzdem muss uns klar sein, dass wir mehr investieren müssen als der Gegner, um erfolgreich zu sein“, erklärt der TSV-Trainer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .