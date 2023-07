TSV Zusmarshausen muss Sieg teuer bezahlen

Plus Beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen Altenmünster hat der TSV Zusmarshausen zwei verletzte Spieler zu beklagen.

Während die Bezirksligisten den Punktspielbetrieb aufgenommen haben, sind die unterklassigen Mannschaften weiterhin eifrig am testen. Teuer bezahlt hat der TSV Zusmarshausen den 3:0-Sieg beim SC Altenmünster.