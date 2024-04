Fußball

08.04.2024

Vorsicht, Geisterfahrer!

Plus SV Cosmos Aystetten macht sich beim 3:2-Sieg gegen den TSV Babenhausen das Leben selbst schwer.

Von Oliver Reiser

„Wir haben nur noch schwere Spiele“, hatte Sportdirektor Zlatko Mijailovic schon vor dem Anpfiff gewarnt. Und er sollte recht behalten. Der 3:2-Sieg gegen den TSV Babenhausen war für Spitzenreiter SC Cosmos Aystetten erneut eine zähe Angelegenheit. Man hat sich das Leben wieder einmal selbst schwer gemacht.

Die Wurm-Elf legte mit einer offensiven 4-2-4-Formation los. Einbahnstraßenfußball nennt man das. Doch in der 4. Minute kam ein Geisterfahrer entgegen. Nach einem Rückpass von Tobias Ullmann waren sich Torhüter Daniel Mrozek und Spielertrainer Patrick Wurm nicht einig, Maxim Pölcher schoss aus 16 Metern ins verlassene Tor. Die Cosmonauten bestimmen weiter das Geschehen, hatten gefühlte 90 Prozent Ballbesitz, doch zunächst scheiterte Maximilian Heckel frei vor dem Keeper (10.). In der 17. Minute knackten dann Dominik Isufi und Dean Mijailovic, der beim Doppelpass mit der Hacke vorlegte, mit Tiki-Taka-Fußball den Babenhausener Beton. Die Gäste verteidigten streckenweise mit einer Sechser-Kette, Aystetten fand nur schwer ein Rezept. An einem Freistoß von Marcel Burda hoppelten Raphael Marksteiner, Patrick Wurm und Edward Schäfer vorbei (28.). Kurz vor der Pause musste Daniel Mrozek zum zweiten Mal eingreifen, Tim Riedl schoss den Abpraller am Tor vorbei (43.).

