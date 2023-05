Fußball

08.05.2023

Wachablösung an der Tabellenspitze

Andre Köllmer (links) hatte den TSV Diedorf im Spitzenspiel in Führung gebracht. Während Tobias Schneider und Maximilian Mayer zum Gratulieren herbei- Foto: Oliver ReiserAndre Köllmer (links) hatte den TSV Diedorf im Spitzenspiel in Führung gebracht. Während Tobias Schneider und Maximilian Mayer zum Gratulieren herbei- Foto: Oliver Reiser

Plus Mit einem nie gefährdeten 3:0-Sieg im Gipfeltreffen gegen den TSV Welden übernimmt der TSV Diedorf die Tabellenführung in der Kreisklasse Nordwest.

Von Bernd Reiser Artikel anhören Shape

Mit einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg über den bisherigen Spitzenreiter TSV Welden hat der TSV Diedorf die Tabellenführung in der Kreisklasse Augsburg Nordest übernommen.

Beide Teams begannen forsch nach vorne und die 150 Zuschauer bemerkten schnell, um wie viel es heute ging. Der TSV Welden kam sogar besser in die Partie, doch bereits in der 7. Minute kam die kalte Dusche. Nach einem für den Tabellenführer völlig ungewohnten Aussetzer in der Hintermannschaft konnte André Köllmer ungehindert zum 1:0 einnetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen