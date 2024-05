Winter-Neuzugang erlöst die Kleeblätter

Danijel Malinic trifft zum wichtigen 1:0-Sieg des FC Horgau, für den der Klassenerhalt damit immer näher rückt.

Mit ordentlich Last auf den Schultern ging es für den FC Horgau im Spiel gegen den VfR Jettingen um gehörig wichtige Punkte. In der 82. Minute gelang Danijel Malinic der erlösende 1:0-Siegtreffer.

Zu Beginn der Partie spielt sich der Großteil des Geschehens zwischen den beiden Strafräumen ab. In der vierten Minute findet Lukas Mayer mit einem Freistoß in Felix Häberl die Endstation. Beim ersten guten Angriff der Heimelf scheitert Arthur Mayer aus spitzem Winkel am Gästekeeper (7.). Nur wenige Minuten später bringt Danjiel Malinic zu wenig Druck hinter seinen Abschluss. In der 28. Spielminute dann haarscharf das 1:0 für den FC Horgau. Beim Abschluss von Michael Vogele bringt Heidenberger in letzter Sekunde noch den Fuß dazwischen und bewahrt die Gäste vor dem Rückstand. Es entwickelt sich ein munteres Spiel, mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Der sehenswerteste Abschluss der ersten Halbzeit gehört dann Raffael Wieser. Seinen Volleyschuss aus vollem Lauf kann Helfer sicher festhalten.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff dann der Hallo-Wach Moment für Horgau. Eine Kopfballrückgabe von Christian Herr gerät eindeutig zu kurz und am Ende fehlen Komm nur Zentimeter zur Führung. Auch beim Zusammenspiel von Mayer und Komm Glück für die Hausherren. Als in Minute 65 Ost liegt nach einer Grätsche von Christian Herr im Horgauer Strafraum liegt, bleibt der Pfiff des souveränen Schiedsrichters aus.

Die eingewechselten Omar Samouwel und Fabian Tögel bringen nochmals frischen Wind in das Horgauer Angriffsspiel. Die Partie wird immer zerfahrener und beide Mannschaften verlieren den Druck nach vorne etwas. Nach 82 Minuten dann die große Erlösung auf Seiten der Rothtaler. Ein guter Angriff über Mayer und Tögel landet bei Danijel Malinic. Der Neu-Horgauer lässt zwei Gegenspieler aussteigen und zieht aus 20 Metern einfach mal ab und lässt die Kleeblätter mit seinem ersten Tor jubeln. Am Ende des Tages steht für die Kleeblätter ein immens wichtiger Heimsieg, welcher auf den letzten Metern der Saison noch extrem wichtig werden wird.

FC Horgau: Häberl, Hefele, Kirschner, Blochum, Rößle (64. Samouwel), Wieser, Mayer, Herr, Reitmeier (74. Tögel), Malinic, Vogele.

VfR Jettingen: Nagel, Heidenberger (60. Maier), Riederle, Ocker, Bartenschlager, Hahn (66. Findler), Mayer, Pflieger, Komm (77. Rücker), Prünstner, Ost.

Tor: 1:0 Malinic (82.). - Schiedsrichter: Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 70.