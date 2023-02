Fußball

25.02.2023

Zwei Bezirksliga-Kicker gehen in die B-Klasse

Plus Markus Gärtner schießt künftig für den neu gegründeten FC Tur Abdin Tore.

Einen Abgang gibt es beim TSV Aindling in der Winterpause. Angreifer Marco Wanner wechselt zum Augsburger B-Klassisten Tur Abdin Augsburg. Der 29-Jährige kam 2021 zum Bezirksligisten. In der aktuellen Saison brachte es Wanner nach einer Operation aufgrund eines Knorpelschadens am Knie auf keinen Einsatz mehr und ist deshalb sofort spielberechtigt. Inzwischen vermeldet der erst vor dieser Saison gegründete FC Tur Abdin den nächsten prominenten Neuzugang, der ebenfalls vom TSV Aindling kommt. In der kommenden Saison wird Markus Gärtner für den designierten Aufsteiger, der momentan auf Tabellenplatz zwei liegt, seine Tore schießen. Dies hat der 30-Jährige zuvor schon beim SV Mering, SV Cosmos Aystetten und TSV Meitingen unter Beweis gestellt. „Ich kenne die Verantwortlichen schon länger und möchte aufgrund meines Berufes sportlich kürzertreten“, freut sich Gärtner auf das Projekt. (AZ)

