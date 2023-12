Hallenfußball

19.12.2023

Das K.-o.-System hat ausgedient

Plus Bei der Endrunde zur Landkreismeisterschaft im Hallenfußball werden die Halbfinalteilnehmer erstmals in Gruppenspielen ermittelt. Wer am 29. Dezember in Neusäß gegen wen spielt.

Von Oliver Reiser

Zu den hervorstechendsten Markenzeichen der Augsburger Landkreismeisterschaften im Hallenfußball zählte über Jahrzehnte hinweg, dass die Endrunde im K.-o.-System ausgetragen wurde. Viertelfinale, Halbfinale, Finale – jedes Spiel ein Endspiel. Da blieb kaum Zeit zum Durchschnaufen und Kaffeetrinken. Dieser Modus war für die Zuschauenden überaus attraktiv, weniger allerdings für die Mannschaften, die bereits nach einem Spiel wieder die Koffer packen mussten. „Da gab es immer wieder Klagen von den Vereinen“, so Hallen-Spielleiter Torsten Zimmermann. „Deshalb haben wir uns entschieden, die Endrunde 2023 erstmals in Form von Gruppenspielen auszutragen.“

So werden am Freitag, 29., Dezember, ab 17 Uhr in der Neusässer Eichenwaldhalle jeweils vier Mannschaften in einer Gruppe gegeneinander antreten, die beiden Erstplatzierten bestreiten dann die Halbfinalspiele. Die Auslosung ist bereits im Vorfeld erfolgt. So treffen in der Gruppe 1 gleich drei Sieger der Vorrundenturniere aufeinander, während in Gruppe 2 drei Finalverlierer stehen.

