Hallenfußball

12.01.2024

Für den Sieger wird es ein langer Tag

Ob Raphael Marksteiner, Dominik Isufi, Kevin Makowski und Marcel Burda (von links) am Ende eines langen Tages mit dem SV Cosmos Aystetten wieder Grund zum Jubeln haben werden? Foto: Marcus Merk

Plus Wer die Gegner des SV Cosmos Aystetten bei der schwäbischen Meisterschaft sind. Bei der Hallenfußball-Endrunde wird es auch eine Gedenkminute für Franz Beckenbauer geben.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wird am Wochenende bei seinen Bayerischen Hallenmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene mit einer Schweigeminute Franz Beckenbauer gedenken. Der gebürtige Münchner war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. „Mit Franz Beckenbauer verliert die Fußballwelt ein Idol und großes Vorbild. Als Spieler und Trainer, vor allem aber als Mensch, hat er unseren Sport und das Spiel geprägt – auf, aber auch abseits des Platzes“, erklärt BFV-Präsident Christoph Kern via Pressemitteilung.

Alle bayerischen Vereine sind dazu aufgerufen, sich der Gedenkminute bei Freundschaftsspielen oder privaten Hallenturnieren anzuschließen. Auch in der Günzburger Rebayhalle, wo am Samstag, 13. Januar, ab 12.30 Uhr das Finale der Schwäbischen Hallenmeisterschaft stattfindet. Aus dem Landkreis Augsburg sind der SV Cosmos Aystetten und der TSV Bobingen qualifiziert.

