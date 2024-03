Aufsteiger steigt mit weißer Weste gleich nochmals auf

Die Handball-Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen bleiben die ganze Saison über ohne Punktverlust. Die Herren verlieren beim Tabellenzweiten nach starker erster Halbzeit.

Die Handball-Damen der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen gewannen auch das letzte Saisonspiel und blieben damit in der gesamten Runde der Bezirksliga ohne Punktverlust. Der Lohn dafür ist der Durchmarsch: Als Aufsteiger steigt man nun in die Bezirksoberliga auf. Keine Punkte in der schwäbischen Provinz gab es für die Bezirksoberliga-Herren zu holen. Beim Tabellenzweiten HSG Lauingen/ Wittislingen verlor man mit 26:32.

Beflügelt von den letzten erfolgreichen Partien ging die SG in Lauingen entspannt als Underdog in diese Begegnung, hatte man doch mit einigen Verletzten oder gesperrten Spielern zu hadern. Mit dieser Rumpftruppe hatte man schließlich nichts zu verlieren.

Die ersten Spielminuten waren geprägt von temporeichem Handballspiel der Gastgeber. Die Hausherren erzielten über schnelle Tempogegenstöße zwar die einfacheren Tore, doch die SG hielt wacker dagegen. Mitte der ersten Halbzeit kam dann die erste Zwei-Minuten-Strafe wegen einer harmlosen Aktion dem Heimteam entgegen, In Unterzahl geriet man mit 8:11 in Rückstand. Aufgeben war keine Option und so kämpfte man sich Tor um Tor wieder heran und musste sich lediglich mit einem hauchdünnen 13:14-Rückstand in die Halbzeitpause verabschieden.

Eine Zeitstrafe bringt das Spiel zum kippen

Die Zuschauer in der Wittislinger Schulturnhalle erwarteten weitere 30 packende Spielminuten, die ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Gastgeber begannen. Manuel Feistle konnte die erste Führung für die Gersthofer herstellen. Über strukturiert vorgetragene Angriffe konnte man durch Nils Lindloff mehrere Tore von der Kreisposition erzielen und so war das Spiel bis zur 40. Minute vollkommen ausgeglichen, da auch die Torhüter mehrere Würfe entschärfen konnten. Doch nun war man etwas übermotiviert und Felix Haunstetter handelte sich in der Offensive eine unnötige Zeitstrafe ein. Die Lauinger konnten das Momentum an sich reißen und zogen auf 23:20 davon. Der Bann bei den Hausherren war nun gebrochen und so geriet man bis zur 50. Minute mit 21:26 in Rückstand. Man legte zwar nochmals alles in die Waagschale, doch alle Bemühungen wurden zunichte gemacht. So musste man sich nach starker erster Halbzeit doch mit einem deutlichen 33:26 geschlagen geben.

Bereits am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, steht die Nachholpartie beim Tabellenvorletzten TSV Bäumenheim an.

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Müller, Wiedemann (Tor), Erhard, Feistle (5), Haunstetter (1), Kastner, Koppe (1), Lindloff (6), Schmölz (7/1), Schubert (4/3), Voit (2), Ziernhöld.

Die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen gaben als Aufsteiger keinen einzigen Punkt ab und schafften den Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Foto: Sg 1871 Augsburg/gersthofen

Nach für die SG typischen Anfangsschwierigkeiten konnten die Damen vor allem in der zweiten Halbzeit mit einer starken Abwehrleistung glänzen und einen deutlichen 32:15-Sieg mit nach Hause nehmen. Komplett ungeschlagen geht es nun in die Bezirksoberliga.

Die Trefferquote war zunächst miserabel. Durch die vielen Würde neben das Tor oder auf die Torhüterin kippte kurzzeitig die Stimmung auf die Bank. Trotzdem ging es mit 13:7 in die Pause. In der zweiten Halbzeit starteten die SG-Damen konzentrierter. Alle Siebenmeter wurden erfolgreich abgeschlossen und auch die restlichen Würfe landeten vermehrt im Netz.

Was man hervorheben muss, ist die starke Defensive, die sie Tiger-Ladies nun zeigten. So konnte man sich immer weiter absetzen. (1871-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Kotas, Linck (Tor), Birk (1), Seiler (4), Schmatkow, Dobberstein (3), Erdhofer (2), Lieder, Fischer, Debor (5), Linke (1), Ahmetovic (9), Höfner (7), Päckert.