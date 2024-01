Meitinger Niederlage mit Rekordergebnis

Handball-Frauen des TSV Meitingen gehen in Gundelfingen mit 22:43 unter.

Nach langer Weihnachtspause machten sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TSV Meitingen auf den Weg zum TV Gundelfingen. Da der Gegner einige Tabellenplätze weiter oben stand, war klar dieses Spiel wird alles andere als einfach. Die Meitinger Damen wollten es ihnen aber nicht zu leicht machen. Dieser Plan ging leider nicht auf. Mit 22:43 bezog man eine Rekordniederlage.

Gleich in den ersten zehn Minuten scheiterten die TSV-Mädels an einer sehr guten Abwehr. Es fehlte Bewegung und es schien, als wären noch nicht alle aus der Winterpause zurück. So setzte sich Gundelfingen mit 5:1 ab. Dies führte zu einem frühen Timeout der Meitinger. Kurzzeitig schien dies zu helfen, denn man kämpfte sich auf 7:5 heran, was auch maßgeblich an der straken Leistung von Laura Nowak im Tor lag. Zahlreiche technische Fehler, zu wenig Bewegung und die offensive Mitte ließen die Damen im Angriff immer wieder verzweifeln. So ging es mit 19:11 in die Pause.

Auch in Durchgang zwei konnten die Meitinger Damen nicht ins Spiel finden und die Gegnerinnen nutzen jeden Fehlpass gnadenlos aus und machten in nur drei Minuten fünf Tore am Stück. So zogen sie mit 30:15 davon. Je mehr Minuten gelaufen waren umso mehr fehlte den Meitingerinnen die Luft, um Gegenwehr zu leisten. Gundelfingen konnte den Vorsprung zum deutlichen Endstand von 43:22 ausbauen.

Diese Niederlage gilt es jetzt erst einmal schnell zu verdauen, denn für die Damen des TSV geht es schon am Samstag den 27. Januar um 18 Uhr in einem wichtigen Spiel vor heimischer Kulisse gegen die TSG Augsburg weiter. (vh-)

TSV Meitingen: Nowak, Schaller (1), Ruisinger (4), Auernhammer (1), Szuecsi (7), C. Kuchenbaur (2), Weixler, Riemensperger, E. Kuchenbaur (5), Stegmeir (2), Hörmann, Espach.