Sarah Bischoff stürmt ins neue Jahr

Die 23-jährige Leichtathletin zeigt Top-Leistungen und stellt zwei neue Vereinsrekorde innerhalb der LG Reischenau-Zusamtal auf.

Das Jahr 2024 hat gerade begonnen, und schon sorgt Sarah Bischoff für Furore auf der Laufbahn. Die talentierte Athletin aus Dinkelscherben hat sich mit beeindruckenden Leistungen bei verschiedenen Wettkämpfen einen Namen gemacht und dabei zwei Vereinsrekorde gebrochen.

Für die LG Reischenau-Zusamtal war schon das abgelaufene Jahr 2023 ein Jahr der Superlative, nachdem man in zuletzt einige sportliche Höhen und Tiefen erlebte. 2013 und 2014 präsentierte man sich mit über 100 Podestplätzen bei Meisterschaften außergewöhnlich. 2018 und 2019 gelang ein absoluter Höhenflug mit jeweils über 120 Meisterschaftserfolgen. Einen großen Rückschlag bedeutete der Corona-Lockdown 2020, dessen Nachwirkungen bis 2022 in der Erfolgsbilanz spürbar war.

Doch gleichzeitig begann ab 2021 der große Auftritt der Trainerinnen und Trainer, die mit enormem Engagement viele Kinder für die Leichtathletik gewinnen konnten.

2023 erntete die LG den Lohn dieses Einsatzes: Es wurden 136 Medaillen für die LG gewonnen Es gab außerordentlich viele Wettkampfanmeldungen, 520 Leistungen wurden in die Bestenlisten übertragen, 17 Vereinsrekorde wurden aufgestellt.

Wie schon die vergangenen Jahre sind unsere Jüngsten und die Jugend für den Großteil der Erfolge verantwortlich: Sie erklommen 96 Mal das Siegespodest. Die neun Vertreterinnen und Vertreter der Hauptklasse (20-29 Jahre) verewigten sich mit 16 Medaillenplätzen in der Statistik. Und die Senioren kommen nach einigen schwachen Jahren endlich wieder in Fahrt: Sie gewannen 24-mal Edelmetall, fast ausschließlich bei Bayerischen oder Deutschen Meisterschaften.

In der Kinderleichtathletik erreichten die U10 und U12 jeweils Bronze bei den Landkreismeisterschaften. Die WU14 und WU16 sowie die MU12 und MU14 hatten vielfach erfolgreiche Auftritte als Mannschaften beim Crosslauf, im Mehrkampf oder bei den DSMM.

Erfreulich sind die Leistungen im Laufbereich. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs gibt es sehr positive Entwicklungen, die auf gute Lauf-Ergebnisse in den kommenden Jahren hoffen lassen.

Als große Überraschung entpuppte sich Sarah Bischoff. Mit sechs Vereinsrekorden setzte sie neue Maßstäbe. Auch das Jahr 2024 begann äußerst erfolgreich. Bei den Südbayerische Hallenmeisterin sicherte sich die 23-Jährige den Titel der südbayerischen Meisterin über 800 Meter. Mit einer beeindruckenden Zeit von 2:15,70 Minuten ließ sie die Konkurrenz hinter sich und bewies einmal mehr ihr außergewöhnliches Talent und ihre herausragende Form. Nur wenige Tage später trat Bischoff bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in der Halle in Sindelfingen an und zeigte erneut eine starke Leistung. Obwohl sie sich mit dem fünften Platz begnügen musste, brach sie dabei den Vereinsrekord über 800 Meter mit einer Zeit von 2:14,32 Minuten.

Doch damit nicht genug: Beim hochkarätig besetzten Munich Indoor in der Olympiahalle bewies Sarah Bischoff erneut ihre Klasse. Diesmal trat sie über die längere Distanz von 1500 Metern an und sicherte sich einen hervorragenden vierten Platz. Mit einer Zeit von 4:40,18 Minuten stellte sie dabei einen weiteren Vereinsrekord auf. Besonders bemerkenswert war ihre Renntaktik: Aufgrund von Gedränge beim Start lief sie die ersten 600 Meter zurückhaltend, bevor sie dann auf der zweiten Streckenhälfte eine beeindruckende Aufholjagd startete und sich bis auf Platz vier vorkämpfte.

Sarah Bischoff hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu den vielversprechendsten Talenten im Schwäbischen Laufsport gehört. Mit ihren herausragenden Leistungen und ihrem unermüdlichen Einsatz ist sie auf dem besten Weg, sich einen festen Platz in der Bayerischen Leichtathletikszene zu erobern. Die Zukunft sieht vielversprechend aus für diese Athletin, und man kann gespannt sein, welche weiteren Erfolge sie in diesem Jahr noch erzielen wird. (ms-)