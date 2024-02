Leichtathletik

vor 34 Min.

Tobias Stiastnys Erfolgsserie wird jäh gestoppt

Plus Warum Leichtathlet Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach-Streitheim auf die deutschen Winterwurfmeisterschaften verzichten muss.

Vor zehn Jahren machte der jetzt knapp 18-jährige Tobias Stiastny aus Bonstetten die ersten Leichtathletik-Versuche bei der SpVgg Auerbach/Streitheim. Seine damaligen Trainer und auch Abteilungsleiter Johann Kohler waren sich sicher: „Hier wächst ein großes Talent heran.“ Und so war es auch in den Folgejahren. Tobias Stiastny eilte bereits in den Schülerklassen in den meisten Disziplinen in Schwaben von Erfolg zu Erfolg. Nicht anders bei der Jugend ab 14 Jahren. Da waren vor allem die Wurfdisziplinen in Bayern fest in seiner Hand und er stieg in der Erfolgsleiter immer weiter nach oben und nichts schien ihn aufzuhalten bei seiner deutschen Meisterschaft im Vorjahr. Nicht umsonst wurde er in den Nachwuchskader 1 des Deutschen Leichtathletikvebandes berufen.

Doch jetzt, wenige Tage vor den deutschen Winterwurfmeisterschaften, ist Tobias Stiastny am Boden zerstört. Statt nach Halle an der Saale zu diesen Titelkämpfen zu fahren, wo er mit dem besten Meldeergebnis im Diskus aller Teilnehmer vom Verein gemeldet wurde, sind zurzeit die Wartezimmer verschiedenster Spezialärzte seine zweite Heimat geworden.

