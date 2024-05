Trainingslager in den Ferien zahlt sich aus

Schwimmteam Neusäß erzielt in Regensburg 13 neue Vereinsrekorde und sieben Qualifikationszeiten für die Süddeutschen Meisterschaften.

In Regensburg fand der das.Stadtwerk.Regensburg Swim-Cup 2024 statt. Der internationale Wettkampf mit Schwimmer:innen aus Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn war für das Schwimmteam Neusäß die letzte Möglichkeit sich für die Schwäbischen, Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Bei zirka 3000 Starts auf der 50m-Bahn war die Konkurrenz sehr groß. Umso schöner waren die hervorragenden Leistungen.

Tamara Eicher (‘10) erreichte Silber-, Bronze- und Goldmedaille und konnte sich jeweils für das B-Finale qualifizieren. Über die 800m Freistil sicherte mit 9:56,19min den Vereinsrekord. Besonders hervorzuheben sind die 100m-Freistil-Zeit von 1:00,84min und die 50m Freistil-Zeit von 0:28,30min, mit der sie die geforderte bayerische Kaderzeit unterbot und sich so einen Platz in der Auswahl der besten Schwimmerinnen in Bayern sicherte. „Bei einem kleinen Verein wie dem Schwimmteam Neusäß kommt das nur selten vor und umso wertvoller ist diese Leistung.“, sagte Trainer Mirko Golczyk.

Florentine Eicher (2011) konnte sich bei all ihren sechs Starts neue Bestzeiten holen. Über 50m Freistil unterbot sie mit einer Zeit von 0:30,66min erstmalig die süddeutsche Pflichtzeit und hat sich somit einen Platz auf den Süddeutschen Meisterschaften gesichert.

Auch Luisa Peter (2012) konnte in sechs Wettkämpfen durchwegs neue Bestzeiten erreichen. Über 200m Freistil steigerte sie sich mit einer Zeit von 2:48,02min sogar um 13 Sekunden. Theresa Wienand (2013) erreichte fünf neuen Bestzeiten. Über die 50m Delfin steigerte sie sich um 10 Sekunden Über die 50m Brust durfte sie als Drittplatzierte aufs Podest steigen. Felix Odau (2009) erreichte über 400m Lagen einen neuen Vereinsrekord (5:03,81min) und konnte sich über die 400m Freistil und 100m Brust einen Startplatz auf den Süddeutschen Meisterschaften und zwei weitere Vereinsrekorde sichern. Seine Schwester Elisa Odau (2012) verbessert sich in vier Disziplinen.

Franziska Schiegg (Jhg. 2009) sicherte sich drei neue Bestzeiten. Über 800m und 400m Freistil sicherte sie sichdie Bronze- sowie die Silbermedaille. Nico Brunner (Jhg. 2009), der Sprinter im Schwimmteam, bestätigte über 50m Freistil die Süddeutsche Pflichtzeit und ist vereinsinterner Rekordhalter (00:26,37min). Über 50m Brust gelang ihm nicht nur eine neue Bestzeit, sondern auch eine weitere Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften.

Jannis Golczyk und Sebastian Wienand (beide Jhg. 2007) konnten vor allem über die 50m Freistil überzeugen und sicherten sich mit Zeiten von 0:26,66min und 0:26,60min einen Platz auf den Süddeutschen Meisterschaften. Jannis konnte zudem vier neue Vereinsrekorde aufstellen. Elana Moreira dos Santos (Jhg. 2014) ging als Jahrgangsbeste aus dem Wettkampf. Über 100m Brust und 50m Freistil konnte sie sich neue Bestzeiten erschwimmen. Insgesamt erreichte sie drei Gold- und eine Silbermedaille. Im Junioren-A-Finale (ab Jhg. 2007) konnte ihre Schwester Elena Moreira dos Santos (Jhg. 2007) über die 50m Rücken, 100m Rücken und 100m Delfin überzeugen.

Maximilian Wienand (2010) verbesserte sich über 200m Rücken um 15 Sekunden. Till Golczyk (1009) lieferte vier neue Bestzeiten. Laura Spicker (2012) konnte sich über die 100m Freistil mit einer Zeit von 1:17,89min um drei Sekunden verbessern. Julian Ludwig (2012) lieferte drei neue Bestzeiten ab. Über 50m Brust belohnte er sich mit einer Silbermedaille. Lena Wolf (2007) war im Bereich ihrer Bestzeiten unterwegs.

„Ich bin mehr als zufrieden. Das Trainingslager in den Osterferien hat sich voll ausgezahlt und der sehr gute Eindruck während der intensiven Trainingstage hat sich bestätigt“, berichtete Trainer Mirko Golczyk. (AZ)