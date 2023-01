Tischennis

27.01.2023

Große Leidenschaft für einen kleinen Ball

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison sorgte Melanie Merk für einen Aufschwung beim TTC Langweid. Das brachte der 16-Jährigen aus Singen eine Berufung in die die deutschen Nationalmannschaft der U19. Auch bei den bayerischen Meisterschaften trumpfte sie auf.

Plus Hoffnungsträger (3): Die Tischtennisspielerin Melanie Merk feiert Premiere auf deutscher und bayerischer Ebene. Dabei hat sie erst mit neun Jahren mit dieser Sportart angefangen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Zwei Premieren gab es für Melanie Merk in den letzten Wochen. Bei einem Turnier in Linz ( Österreich) durfte die 16-jährige Tischtennisspielerin erstmals das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen, bei den bayerischen Meisterschaften in Neumarkt in der Oberpfalz betrat die Badenserin ebenfalls Neuland. Zum ersten Mal seit ihrem Wechsel zum Zweitligisten TTC Langweid trat sie in Bayern an und wurde auf Anhieb Dritte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen