TSV Herbertshofen ist für das Derby gerüstet

Nach klarem Sieg für die Damen des TSV Herbertshofen geht es nun gegen den TTC Langweid II.

Mit einem klaren 8.2-Sieg gegen den TTC Birkland zeigten die Tischtennis-Frauen des TSV Herbertshofen, dass sie für das anstehende Oberliga-Derby beim TTC Langweid II gerüstet sind.

Gleich zu Beginn starteten die Doppelpaarungen Marie Wiedemann/Bianca Wanzl und Sarah Härpfer/Pia Hallmann souverän ins Spiel und gewannen ihr Doppel mit 3:0 beziehungsweise 3:1.

Mit zwei Punkten Vorsprung eröffneten Wiedemann und Wanzl die Einzelpartien. Während Wiedemann die Herbertshofenerinnen zu einem weiteren Punkt verhalf, musste Wanzl sich nach vier Sätzen gegen Lena Berchtold, TTC Birklands Nr. 1, geschlagen geben.

Danach nahm jedoch die Siegesserie ihren Lauf. Es folgten spannende und knappe Spiele. So konnte Sarah Härpfer nach einem heißen Duell mit Satzergebnissen weit über elf Punkten ihr Spiel im fünften Satz mit 12:10 beenden.

Nach einem 3:0-Sieg von Hallmann gingen die beiden Fünf-Satz-Partien von Wiedemann und Wanzl gegen TTC Birklands vordere Paarung auf das Konto der Herbertshofener Damen. Mit dem Sieg bereits in der Tasche gewann Härpfer ihr zweites Einzel und erspielte einen Spielstand von 8:1. Hallmann hat in der letzten Begegnung nur schwer ins Spiel gefunden und musste sich schlussendlich 1:3 geschlagen geben.

Am Ende gehen die Damen des TSV Herbertshofen mit einem starken 8:2-Sieg nach Hause und sichern sich vorerst weiterhin die Tabellenmitte der Oberliga Bayern. Die nächste Begegnung findet beim Nachbarn TTC Langweid II am Samstag, 16. März, um 14 Uhr in Langweid statt. (pih-)