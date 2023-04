Tischtennis

TTC Langweid spielt wieder Landesliga

Plus Mehrere Urgesteine, zwei Eigengewächse, zwei ukrainische Neuzugänge und eine ehemalige Deutsche Meisterin ebnen für die Tischtennis-Herren des TTC Langweid den Weg nach oben.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga nach der Saison 21/22 aufgrund von steten verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen und einer unglücklich verlaufenen Abstiegsrelegation ist der TTC Langweid wieder zurück in der Landesliga. Bei den Männern ist die Landesliga die sechste Liga von unten.

Im vorderen Paarkreuz der Männer spielt eine Frau

Der sofortige Wiederaufstieg war das Ziel für die Saison 22/23 für die erste Männermannschaft, die in Katharina Schneider prominente weibliche Verstärkung erfährt. Die mittlerweile 37-Jährige ist inzwischen zweifache Mutter. Sie war unter anderem zweimal Deutsche Meisterin mit den erfolgreichen Frauen des TTC Langweid. Mit den Herren im vorderen Paarkreuz hält sie locker mit. Die Ambitionen lagen aber auch daran, dass man mit Yuri Sandulenko einen weiteren Topspieler in der Langweider Tischtennis-Familie begrüßen konnte. Der Ukrainer ist der Ehemann von Ganna Farladanska, Langweids Nummer eins in der ersten Frauenmannschaft, die in der 2. Bundesliga spielt.

