Mehrere Einbrüche im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg kommt es immer wieder zu Einbrüchen, diesmal in Stadtbergen und Gersthofen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter oder Täterinnen brachen zuletzt in Einfamilienhäuser im Landkreis Augsburg ein. Am vergangenen Dienstag etwa drangen Unbekannte zwischen 21 und 23 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Hilda-Sandtner-Straße im Stadtberger Ortsteil Leitershofen ein. Die Täter entwendeten Bargeld. In Gersthofen ereignete sich zwischen Dienstag, 16. April, 15 Uhr, und vergangenem Dienstag, 19 Uhr, ein weiterer Einbruch. Der oder die Täter brachen in ein Einfamilienhaus im Sanddornweg ein und stahlen mehrere Gegenstände. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Vorfällen werden telefonisch unter 0821 323 3821 entgegengenommen. (AZ)