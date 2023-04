Täfertingen

vor 34 Min.

Frau erhält nach elf Jahren ihren Geldbeutel zurück - der Fundort ist kurios

Plus Sachen gibt's: Wie eine Täfertingerin nach elf Jahren ihren verlorenen Geldbeutel wieder bekommt. Alle Dokumente, Geld und ein Gutschein sind noch drin.

Von Oliver Reiser

"Dein Geldbeutel ist gefunden und hier abgegeben worden." Marion Maisa fiel fast vom Glauben ab, als sie den Anruf einer Kollegin erhielt. "Das kann nicht sein. Ich habe meinen Geldbeutel hier", antwortete sie. "Da ist aber dein Ausweis drin", entgegnete die Kollegin. Die Projektleiterin im Gebäudemanagement der Johanniter fuhr sofort in das Quartier nach Gersthofen. "Und tatsächlich, es war meiner." Dass jemand ihr Portemonnaie zurückbringen könnte, das sie vor elf Jahren verloren hatte, wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Der Augsburger Klaus Schlipf hat ihn entdeckt. An einem Ort, der tief im Verborgenen eines Geschäfts- und Ärztehauses in der Bahnhofstraße in Augsburg liegt.

"Nachdem ich den Geldbeutel gefunden hatte, habe ich dann anhand der Ausweise den Namen der Damen gegoogelt und dabei herausgefunden, wo sie arbeitet. Dann habe ich ihn dort vorbeigefahren", lacht Klaus Schlipf. "Er sieht aus wie neu und alles ist noch drin", freute sich Marion Maisa, obwohl die Ausweise natürlich inzwischen abgelaufen sind. "Es war damals ein Riesenaufwand, alle Scheckkarten sperren zu lassen und alle Dokumente wiederzubeschaffen", berichtet die 42-Jährige aus dem Neusässer Ortsteil Täfertingen.

