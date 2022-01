Autofahrer kracht bei Thierhaupten gegen einen Schwertransporter

Ein 38-Jähriger wird bei einem Unfall auf der Staatsstraße von Thierhaupten in Richtung Baar schwer verletzt. Zudem entsteht ein erheblicher Sachschaden.

Mit einem Schwertransporter ist ein 38-jähriger Autofahrer am Montag gegen 22.10 Uhr auf der Staatsstraße 2045 von Thierhaupten in Richtung Baar zusammengestoßen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Etwa 400 Meter hinter der Abzweigung Thierhaupten-Münster kam dem Autofahrer der Schwertransport in einer Rechtskurve entgegen. Der Mann erkannte vermutlich die Überbreite des Schwertransporters zu spät und lenkte sein Fahrzeug zunächst nach rechts ins Bankett. Anschließend zog er wieder auf die Straße. Dabei krachte er frontal in das Baggerfahrwerk, das über den Auflieger hinausragte.

Durch die Kollision schleuderte der 38-Jährige von der Straße. Die Feuerwehr musste den schwer am Bein verletzten Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde in die Uniklinik eingeliefert, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Zudem wurde bei dem 38-jährigen Mann eine Blutentnahme angeordnet, da es laut Polizei Anzeichen von Alkoholkonsum gab. Die Staatsstraße musste für etwa drei Stunden komplettgesperrt werden, da auch ein Reifen am Schwertransport gewechselt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt. (thia)