Diese Frau ist ein Glücksfall für den SV Thierhaupten

Marika Mertl wurde am Rande eines Fußballspiels im Namen des DFB und BFV ausgezeichnet. Sie engagiert sich in vielen Bereichen.

Eine besondere Ehrung gab es für eine engagierte Frau, für die der Fußball und der SV Thierhaupten eine Art Lebensaufgabe ist. Die Rede ist von Marika Mertl. Für eine Ehrung kamen der Bezirks-Ehrenamtsreferent im Bezirk Schwaben, Günther Brenner sowie die Kreis-Ehrenamtsbeauftragte Michaela Kruber, im Namen des DFB und BFV.

Unter dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ gab es im November letzten Jahres in München eine Veranstaltung. Wie die Kreisehrenamtsbeauftragte ausführte, war Marika Mertl als Kreissiegerin im Fußballkreis Augsburg unter den besten 15 Kreissiegern in Bayern und wurde damit in den „Club der 100“ aufgenommen. Diese Ehre wird 100 Personen zuteil, die aus den bundesweit 278 Kreissiegern ausgewählt werden, darunter 15 aus Bayern.

Als Geschenk gibt es Mini-Fußballtore und Fußbälle

Als Vertreter des Verbands brachte Brenner neben der Urkunde und Erinnerungsplakette zwei Mini-Fußballtore und fünf Fußbälle mit. Brenner sagte, dass sich das Engagement von Marika Mertl beim SV Thierhaupten auf zwei Bereiche aufgliedert. Ein Schwerpunkt ist der Mädchen- und Damenfußball. Als Leiterin der Mädchenabteilung kümmert sie sich um den Ablauf der Meldungen beim Verband, Absprache mit den Trainern, sie plant „ Balbina kickt“, koordiniert Kadereinteilungen zwischen Juniorinnen und Damen, sucht nach Spielerinnen, betreibt den Ausbau der Mädchenabteilung mit den Damen, plant Trainerschulung bei „Fit for Kinds“ sowie Elternabende. Sie hat Flüchtlingskinder aufgenommen, hilft sozial schwache Familien zu unterstützen.

In der Vorstandschaft macht Marika Mertl Presseberichte, sucht Sponsoren, war sehr aktiv in der Planung und Mitarbeit beim Sportheimbau, ist im Festausschuss bei der Festwoche, organisiert Helfer- und Vereinsfeste, unterstützt den Sportheimdienst und vieles mehr. Seit kurzem ist Marika Mertl Ansprechpartnerin im Verein für das Ehrungswesen. (at)