Unbekannter zapft große Menge Diesel ab

Kraftstoff ist teuer geworden. Immer öfter werden der Polizei Fälle von Diesel-Diebstahl gemeldet. Der jüngste Fall spielt in Thierhaupten.

Die Polizei Gersthofen ermittelt wegen eines Diebstahls in Thierhaupten. Zwischen Samstag und Dienstagvormittag ist ein unbekannter Täter in eine Sandgrube an der Staatsstr. 2045 zwischen Thierhaupten und Baar gefahren. Er öffnete an einem Bagger und an einem Radlader die Tankstutzen und zapfte Diesel im Wert von etwa 880 Euro ab. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323. (kar)