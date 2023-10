Fahrzeug verliert Reifen auf der A8: 22 Autos beschädigt

Wegen eines liegen gebliebenen Reifens auf der A8 bei Gersthofen sind mehrere Fahrzeuge beschädigt und zum Teil abgeschleppt worden.

Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Samstag auf der A8 bei Gersthofen (Landkreis Augsburg) vermutlich einen Reifen verloren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, blieb der Reifen am Abend in Fahrtrichtung München liegen und war in der Dunkelheit schwer sichtbar.

Mindestens 22 Fahrzeuge beschädigt - 13 davon nicht mehr fahrtüchtig

Mehrere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über den Reifen. Mindestens 22 Fahrzeuge seien durch das Hindernis oder Teile der anderen Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. "13 der Autos sind nicht mehr fahrtüchtig", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Verletzt haben sich glücklicherweise niemand.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Lkw den Reifen verloren hat

Wer den Unfall verursacht hat, ist bisher nicht bekannt. "Wir gehen davon aus, dass ein Lkw entweder Reifen geladen hatte und einer davon heruntergefallen ist, oder dass das Fahrzeug selbst einen Reifen verloren hat", sagt der Polizeisprecher. Bei einem Lkw mit sechs Reifen könne es passieren, dass der Fahrer gar nicht bemerke, dass ein Reifen abhanden gekommen sei.

Unwahrscheinlich sei dagegen, dass jemand den Reifen auf die Autobahn geworfen hat. "Es war nämlich keine Brücke in der Nähe, von der man einen Reifen hätte runterschmeißen können."

Die A8 war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Manche beschädigten Autos wurden abgeschleppt. (mit dpa)

