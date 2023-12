Ustersbach

17:20 Uhr

Investor will große PV-Anlage bauen – doch die Gemeinde ist skeptisch

Plus Ein Investor will bei Mödishofen eine PV-Anlage errichten. Die Vorstellung seines Konzepts sorgt für rege Diskussionen bei der Bürgerversammlung in Ustersbach.

Keiner hatte es vorher auf dem Schirm: Ustersbach im Fokus von Investoren für erneuerbare Energien. Noch im Sommer hatte sich der Gemeinderat gegen die Erstellung eines Flächennutzungsplans, der Vorrangflächen für Windkraftanlagen ausweist, entschieden. Doch nun steht die Anfrage eines regionalen Investors im Raum. Auf der Bürgerversammlung hat Vento Ludens aus Jettingen-Scheppach sein Konzept vorgestellt. Es geht um ein 12,5 Hektar großes Gebiet nordwestlich von Mödishofen, das der Investor langfristig pachten kann und eine PV-Anlage dort errichten möchte.

Vento Ludens ist international tätig und hat schon viele Projekte, auch in der Region, umgesetzt. Die Firma baut Technologieanlagen für Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie. Laut Geschäftsführer Joachim Finkel will Vento Ludens 10 Millionen Euro für eine PV-Anlage bei Mödishofen in die Hand nehmen. Das Versprechen des Investors: Die Gemeinde wird an den Einnahmen beteiligt, mit 90 Prozent der Gewerbesteuern und 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Außerdem winkt ein einmaliger Betrag im fünfstelligen Bereich. Ein weiteres Plus: Die Anlage könnte den Strombedarf im Ort decken.

