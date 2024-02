Ustersbach

Nach Diedorf hebt auch Ustersbach die Kita-Beiträge an

Plus Ustersbach hebt die Kita-Gebühren an, sie bleiben für die Eltern dennoch moderat. Die Gemeinde investiert in neues Mobiliar.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Nach einer massiven Erhöhung der Kita-Beiträge im Jahr 2021, einer Nullrunde 2022 und einer geringen Anpassung mit nur fünf Prozent im vergangenen Jahr wird die Gemeinde Ustersbach erstmals seit Langem dem Wunsch des Kita-Trägers folgen. In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig die empfohlene Anhebung der Elternbeiträge um 9,5 Prozent ab September beschlossen. Damit steigen die Kosten zum nächsten Betreuungsjahr für die Eltern von Kindergartenkindern in Ustersbach bei einer Betreuungszeit von fünf bis sechs Stunden auf 129 Euro (bisher: 118 Euro). Für die gleiche Betreuungszeit zahlen Eltern in Kutzenhausen momentan bereits 131 Euro. Und auch in Diedorf wird der Beitrag, wie berichtet, ab Herbst mit 137 Euro darüber liegen.

Ustersbach muss den Hauptteil des Defizits selbst schultern

Grund für die Erhöhung sind die gestiegenen Energie- und Personalkosten, die der Träger St. Simpert an die Eltern und die Gemeinde weitergibt. Das Defizit im Kita-Haushalt 2024 liegt für Ustersbach bei über 60.000 Euro, was die Gemeinde zu einem Großteil selbst schultern muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

