Veranstaltungen rund um die Landtagswahl für Jugendliche

Podiumsdiskussion und U18-Wahllokal: die Jugendbeauftragten in Ustersbach bereiten Kinder und Jugendliche auf die Landtagswahl vor.

Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendlichen ist die anstehende Landtagswahl relevant. Daher organisieren die Jugendbeauftragen von Ustersbach verschiedene Veranstaltungen speziell für Kinder und Jugendliche rund um die Wahl im Oktober.

„Schule zukunftsorientiert gestalten“ darüber diskutieren Politikerinnen und Politiker bei einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 19. September. Ludwig Lenzgeiger ( CSU), Gülüzar Starizin ( SPD), Thomas Strobl (FDP), Claudia Schuster (Freie Wähler) und Lukas Geirhos von den Grünen versammeln sich ab 19 Uhr um den „Bunten Tisch“ im Forum Ustersbach. Da das Thema Schule besonders die Jüngeren betrifft, wird am Tisch ein zusätzlicher Stuhl stehen. Hier können Interessierte Platz nehmen, Fragen stellen und Anliegen vorbringen. Zudem können im Vorfeld schon Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten per E-Mail an JuBeUstersbach@gmx.de geschickt werden.

Auch wer noch jugendlich ist, kann in Ustersbach wählen

Auf der Veranstaltung wird außerdem über die U18 Wahl informiert. Diese Wahl ist an der offiziellen Wahl orientiert und soll allen Kindern und Jugendlichen, die unter 18 Jahren sind und somit bisher nicht wahlberechtigt, ermöglichen, ihre Stimme abzugeben. Das Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche sich mit Politik sowie dem Wahlsystem beschäftigen und miteinander ins Gespräch kommen. Die Stimmen aus allen Wahllokalen in Bayern werden ausgewertet und über die Website der U18 Wahl veröffentlicht. Auch in Ustersbach können Minderjährige wählen gehen. Am Freitag, 29. September wird im Pfarrheim Ustersbach ein U18 Wahllokal von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. (AZ)

