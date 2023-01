Stadtfeste, Konzerte & mehr: 2023 wird das Feier-Jahr im Landkreis Augsburg

Nach vielen ausgefallenen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ist die Feierlaune 2023 im Landkreis Augsburg wieder groß. Diese Feste sind geplant.

Schluss mit Langeweile und Leere im Terminkalender, im Jahr 2023 wird kräftig gefeiert. Vor allem im Sommer finden große Feste im Landkreis Augsburg statt. Wir haben einige Termine in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern zusammen gestellt. Hier eine Übersicht über Highlights nach dem Fasching bis zum Herbst:

Neusäß Die erste größere Veranstaltung in Neusäß im Frühling ist die Job-Info-Börse, wo sich junge Leute über Berufe informieren können (3. März). Ein großes Fest steht am Wochenende vom 17. Juni in Steppach an: Die Feuerwehr feiert 150. Geburtstag. Auf diese Nachricht werden viele warten: Das beliebte Stadtfest mit viel Musik und Kulinarik findet im Juli statt. Der Termin steht noch nicht fest. Im September wird es ein Volksfest geben.

In Gersthofen gibt es 2023 ein Nachhaltigkeitsfestival

Gersthofen In Gersthofen plant die Stadt am 8. und 9. Juli ein Nachhaltigkeitsfestival. Vom 3. bis 6. August sind auf dem Gelände der Naturfreunde Rasenkonzerte. Dort wird am 28./29./30. Juli der Brandner Kaspar aufgeführt. Am 16. Juli ist der Musiksommer an der Anna-Pröll-Mittelschule geplant. Auf zur Kirchweih geht es vom 6. bis 16. Oktober.

Stadtbergen Alles rund ums Thema Ostern gibt es beim Markt (11. und 12. März) im Bürgersaal Stadtbergen . Zur Jubiläumsshow (25-jähriges Bestehen) lädt „The Presley family“ am 25. März. Höhepunkt im Stadtberger Kalender ist vor allem für Familien das mehrtägige Stadtfest vom 17. bis 21. Mai auf der Sportanlage Stadtbergen . Ein Kulturbiergarten mit Musik, Kunst und noch vielem mehr ist für den Sommer angedacht.

In Schwabmünchen steigt im August das „Singoldsand-Festival“

Schwabmünchen In Schwabmünchen klappern die Hufe, wenn am 23. April ein historischer Kutschenkorso mit rund 50 Gespannen durch die Innenstadt zieht. Am 7. Mai ist großer Blaulichttag – sämtliche Rettungsdienste stellen sich vor und bieten viele Mitmachangebote an. Vom 14 bis 16. Juli findet die Segelflugmesse statt, die im vergangenen Jahr tausende Besucher aus dem gesamten süddeutschen Raum anzog. Weitere Höhepunkte sind das Stadtfest vom 21. bis 23. Juli, der Michaeli-Jahrmarkt vom 21. bis 26. September und das Weinfest am 22. Oktober. Das in der Region bekannte Jugend- und Popkulturfest Singoldsand-Festival wird von 25. bis 27. August stattfinden.

Königsbrunn Einen festen Platz im Terminkalender der Stadt haben die Marktsonntage. Der Königsmarkt findet am 19. März statt, der zweite im Oktober. Vom 24. bis 25. März kommen Metal-Fans im Jugendzentrum Matrix auf ihre Kosten: Über 15 Bands werden beim Mammut-Festival auftreten. Ein großer Feuerwehrumzug gehört zum Festprogramm der Königsbrunner Feuerwehr , die im Juni das 150-jährige Bestehen feiert. Im Juni beginnt auch die Königsbrunner Gautsch, das größte Volksfest. Am 19. Juni gibt es die kulturelle Gautscheröffnung, gefolgt von einem Serenadenabend am 21. Juni. Im Juli finden jeden Montag Lesepark-Konzerte statt. Und vom 26. Juli bis 6. August dürfen sich Filmfans auf den Königsbrunner Kinosommer freuen.

Bobingen Längst kein Geheimtipp mehr sind die Konzerte im Park des Unteren Schlösschen. Idyllisch ist es auch in Burgwalden . Dort wird Mitte Juli das Dorffest gefeiert. Zuvor findet das Radegundisfest in Waldberg statt. Es erinnert an die Bistumsheilige. Weit über die Stadtgrenzen bekannt ist auch der Bobinger Laurentiusmarkt. Er findet Mitte August statt. Einen Monat später startet der Laurentiuslauf, der auch an die Bobinger Volkslauf-Geschichte anknüpft. In der Singoldhalle soll es im Herbst Kinderkultur- und Puppentheatertage geben.

In Meitingen findet am 2. April 2023 der Jahrmarkt statt

Meitingen In Meitingen stehen im Sommer bekannte Veranstaltungen im Kalender. Am 2. April findet der Jahrmarkt statt, zusammen mit einem Marktsonntag und geöffneten Geschäften. Ein Gläschen Wein und anderes gibt es bei der Italienischen Nacht der Jungen Union Meitingen-Lechtal. Alle zwei Jahre kommen hier die Menschen in der Schlossstraße zahlreich zusammen. Damit ist im Juli noch nicht Schluss mit Feiern: Am 21. Juli geht es mit dem Sommerfest rund um das Rathaus weiter.

Diedorf In Diedorf laufen die Planungen für die Premiere eines internationalen Frauentags in der Schmutterhalle am 11. März. Am 30. Juli ist Bürgerfest. Vom 30. September bis 15. Oktober gehen die 16. Diedorfer Kulturtage über die Bühne. Bei der Feuerwehr Diedorf steht ein großes Ereignis an: Vom 14. bis 16. Juli wird der 150. Geburtstag gefeiert.

Auch in kleineren Gemeinden ist viel geplant. So steht in Dinkelscherben das Dinkel-Festival an (27. bis 30. Juli). Auch in der Nachbargemeinde Zusmarshausen soll groß gefeiert werden. Zurzeit laufen Planungen für das Schlossfest, das am Wochenende um den 15. August stattfinden soll. Anfang Oktober soll es auf der Bergrennstrecke bei Mickhausen rundgehen.